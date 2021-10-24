شكرا لقرائتكم خبر عن بدء بناء أول مسجد في ضاحية الملك فهد بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية إعمار المساجد بمحافظة الجبيل بدء بناء أول مسجد في ضاحية الملك فهد بالجبيل، وتسليم المقاول المشروع بعد الاعتماد، وقال مدير جمعية إعمار المساجد بالجبيل الشيخ عبدالكريم بن علي الشرفي، إن مشروع بناء المسجد في ضاحية الجبيل هو أول مشروع لبناء مسجد في ضاحية الملك فهد بالجبيل من أصل 45 مسجدا بإذن الله قادمة للحي، ويتسع المشروع لـ600 مصل، وفيه ملحق للإمام والمؤذن ومصلى للنساء بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ5 ملايين ريال.

وأضاف: تم الإعلان عن هذا المشروع وجمع كل مبالغه المالية عبر منصة «إحسان» للعمل الخيري، التي قدمت المشروع وأعلنت عنه وجمعت قيمته المالية من أهالي الخير والمحسنين، واليوم ولله الحمد من موقع المشروع نبشر سكان الحي بالجبيل أننا بدأنا في تنفيذ المشروع، وتسليم المقاول رسميا الموقع بحضور مسؤول مكتب وزارة الشؤون الإسلامية بالجبيل الشيخ مبارك القحطاني، ونسأل الله التوفيق.