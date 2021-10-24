شكرا لقرائتكم خبر عن «طوق العافية».. فعاليات مجتمعية وتثقيفية لأهالي الأوجام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت مؤخرا فعاليات برنامج «طوق العافية» بتنظيم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والمركز الصحي بالأوجام، وشهدت حضور الكبار والصغار من أهالي البلدة، وتضمنت الفعاليات مسابقات رياضية وتفاعلية للصغار انتهت بتوزيع الجوائز على المشاركين في حديقة بلدة الأوجام.

مشاركة مجتمعية

وقالت مدير مركز صحي الأوجام فوزية الضامن، إن مشاركة المركز تعد نوعا من المشاركة المجتمعية، وتهدف إلى تعريف الأهالي بخدمات المركز، وإن المركز مشارك بفعاليات تثقيفية صحية، منها: ركن مكافحة العدوى وغسل الأيدي، وركن الاستشارات النفسية، وركن لفحص الضغط والسكري، وكذلك صحة الفم والأسنان.

الكشف المبكر

ولفتت إلى وجود ركن للتعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتزامن مع شهر التوعية به، منوهة إلى أن المركز يحجز موعدا للفحص بـ«الماموجرام» في أحد المراكز، وستوفر جمعية الأوجام الخيرية المواصلات للسيدات اللاتي سجلن ضمن الفعالية.