شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة توعوية بسرطان الثدي لمنسوبات ومستفيدات «عمل الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت إدارة شؤون المرأة في مكتب العمل بالخبر منشورات توعوية على منسوبات المكتب والمستفيدات للتذكير بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وذلك في إطار تفعيل الإدارة شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.

وتهدف المبادرة إلى توعية وتثقيف النساء بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشجيعهن على إجراء التصوير الشعاعي للثدي «الماموجرام».

وأكدت مدير إدارة شؤون المرأة نورة السبيعي، حرص الإدارة على المشاركة في زيادة التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية منه.