شكرا لقرائتكم خبر عن 16 برنامجا تعليميا لطلاب الإعاقة البصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة تعليم المنطقة الشرقية البرامج الموجهة لطلاب الإعاقة البصرية تزامنا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، عبر 16 برنامجا تشمل مراحل التعليم كافة في 7 محافظات.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن تعليم الشرقية يقدم خدماته لنحو 67 طالبا ضمن خطط تعليمية تضمن التحاقهم بكل المراحل، وأشار إلى تقديم الخدمات التعليمية لتعليم الكبار ضمن برنامجين للمرحلة المتوسطة والثانوية، متابعا أن جميع الطلاب يحظون بخدمات تربوية وتعليمية من قبل معلمين متخصصين في تلك البرامج التي ترتبط بالمهارات التعويضية تتوفر فيها الوسائل المناسبة في المدارس بما لا يزيد عن نصف اليوم الدراسي، ليقضوا بقية اليوم مع أقرانهم في المدرسة.

وبين أن طلاب صفوف المرحلة الابتدائية يتعلمون على استخدام المعينات الدراسية والحروف البارزة في كتب برايل، وعلى التعامل مع «آلة بيركنز برايل» و»آلة برايل سنس»، للمراحل المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى التدريب على العصا البيضاء واستخدام بقية الحواس لدمج الطالب أو الطالبة مع المجتمع.

ولفت إلى أن تدريس مواد لغتي والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية يكون في غرفة المصادر، بالإضافة إلى مهارات التعرف على البيئة والتحرك الآمن فيما يدرسون مع أقرانهم المبصرين مواد التربية الإسلامية والرياضية والفنية والتربية الأسرية «بنات» داخل الفصول. مضيفا أن طلاب المرحلة المتوسطة يتعلمون الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية للطلاب والطالبات في غرف المصادر، سواء للبنين أو البنات، ويتعلم طلاب وطالبات الأول ثانوي المواد السابقة بالإضافة للحاسب الآلي وأنواع العلوم العامة كافة في غرف المصادر من معلمين متخصصين، كما يدرس طلاب وطالبات الصف الثاني والثالث ثانوي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في غرف المصادر كذلك.

وأشار إلى أن البرامج تشمل برنامجين في الخبر، وآخرين في الجبيل، وبرنامجين في رأس تنورة و2 في النعيرية و3 برامج في شرق الدمام، ومثلها في القطيف، بالإضافة لبرنامجي تعليم الكبار.