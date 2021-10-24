شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة إستراتيجية لبناء مركزي «هلال أحمر» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية ونادي الخليج، عن مشروع شراكة إستراتيجية لبناء مركزين للهلال الأحمر بسيهات تحت مسمى «سواعد الرحمة».

وأوضحت أن المبنى الرئيسي في جمعية سيهات بمساحة 565 مترا مربعا، فيما سيكون الآخر تابعا له بمساحة 72 مترا مربعا ومقره على أرض نادي الخليج بكلفة إجمالية 750 ألف ريال تقريبا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات شوقي المطرود، إن الجمعية دورها تكاملي مع الجهات الرسمية بما يضمن تأمين الخدمات اللازمة للمواطن، مضيفا إن أزمة كورونا أكدت أهمية دور الهلال الأحمر، لذا اقترحوا إنشاء مركز يخدم أهالي مدينة سيهات وما يجاورها من محتاجي الخدمات الإسعافية لبعد مراكز الهلال الأحمر عن نطاق المدينة، مشيرا إلى أن أهمية وجود المركز لتوفير الاستجابة المثالية في نقل المحتاجين من المرضى وتوفير الخدمة الطبية الاسعافية الطارئة.

ولفت المطرود إلى الاتفاق مع هيئة الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية على الموقع، وسيكون في الجهة الجنوبية الغربية من فناء المجمع الصحي الاجتماعي التابع لجمعية سيهات، وهو موقع إستراتيجي يضمن تحقيق الهدف من إنشائه بالوصول لكافة أحياء المدينة وما جاورها، مشيرا إلى أن التكفل بالبناء سببه عدم وجود خطة مستقبلية قريبة لتخصيص مركز في سيهات، وكان لا بد من تبني المبادرة والمشروع، مؤكدا أن الكلفة التشغيلية لاحقا ستتكفل بها هيئة الهلال الأحمر.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الخليج م. علاء الهمل أن النادي يعمل بشكل تكاملي مع المؤسسات المجتمعية وعلى رأسها الجمعية في إطار تفعيل الشراكات الإستراتيجية وتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية وهي ضمن الأهداف الإستراتيجية، التي اعتمدها النادي في الخطة الإستراتيجية.

وأكد أهمية المشروع الحيوي في تقديم الخدمات الإسعافية لمدينة سيهات والقرى المجاورة والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأن العمل جارٍ لأخذ الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية للنقطة الإسعافية بالنادي.