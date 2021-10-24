وأضاف قائلا: «الحالة الهجومية للفريق الاتحادي تعاني من خروج الكرة من منطقة البناء لمنطقة التطوير، وهذا بسبب انتشار اللاعبين المساندين، سواء كان كريم أو عبدالإله في عمق الملعب، كما أن لاعبي أطراف الملعب أصبحوا يعتمدون على مهارة السرعة بشكل كبير، وهذا سبب بعض الازدواجية بين الظهير والوسط الذي أمامه، أو الشكل الهجومي غير الواضح، وكأن الأدوار التي يقوم بها اللاعبون في الثلث الهجومي لاتتجاوز الاجتهادات الفردية».
وختم الغامدي حديثه بقوله: «بشكل عام هناك انخفاض في الأداء الفردي والجماعي للفريق الاتحادي ولابد من العمل على المعالجة السريعة لاستعادة الفريق لحالته الفنية في المباريات القادمة».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الغامدي لـ«عكاظ»: الاتحاد يعاني فنياً مع كونترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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