اخبار الرياضه السعوديه ختام ناجح لبطولة «كاراتيه الجامعات» بالجوف

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت أمس (السبت) منافسات بطولة الكاراتيه ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات في موسمها الثاني عشر والتي استضافتها جامعة الجوف خلال الفترة من 21-23 أكتوبر الجاري، حيث قام رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني بتتويج جامعة الملك عبدالعزيز بكأس المركز الأول فيما جاءت جامعة الملك سعود في المركز الثاني وجاءت جامعة الجوف بالمركز الثالث وجامعة أم القرى بالمركز الرابع. من جهته، عبر أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي عن شكره لجامعة الجوف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب وعلى رأسها سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي على النجاح الكبير في استضافة هذه البطولة والتي تعد المرة الثانية لجامعة الجوف، حيث الخليج 365 أن استضافت البطولة قبل 5 سنوات. وقدم الصلوي التهاني للجامعات الفائزة بالمراكز الأولى متمنيا لبقية الجامعات التوفيق في المسابقات القادمة.

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