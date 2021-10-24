اخبار الرياضه السعوديه بالاتفاق.. العالمي يبحث عن «النصر»

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد خروجه من دوري أبطال آسيا على يد جاره الهلال، ويطمح من خلال لقاء الليلة لعودة قوية لدوري المحترفين لا سيما أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره، ويحتل العالمي المركز الخامس برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وخسارتين وله لقاءان مؤجلان مع الطائي وجاره الهلال، وأحرز هجوم النصر 13 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف.
أما الاتفاق فيدخل هذا اللقاء بعد خسارته القاسية من أمام الأهلي في الجولة الماضية ويطمح لتعويض إخفاقاته من خلال لقاء الليلة والذي سيكون الحضور الأول للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، ويحتل الاتفاق المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط فقط، حصدها من فوز و4 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 18 هدفاً.
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