اخبار الرياضه السعوديه الزعيم يقهر رائد التحدي

محمد بن مسعود - الدمام - قاد الفرنسي بافيتيمبي قوميز فريقه الهلال لفوز قاتل على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة هلالية وظهرت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني، إذ تقدم الهلال أولاً بهدفين عن طريق محترفه الأرجنتيني لوسيانو فيتو في الدقيقتين (53، 61)، ومن ثم عادل الرائد النتيجة، إذ أحرز يحيى الشهري الهدف الأول (د: 86)، ومن ثم ايدير (د: 88)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز قوميز الهدف الثالث للهلال (د: 90+5).

وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ15 ويقفز للمركز الرابع ويتبقى له لقاءان مؤجلان، فيما تلقى الرائد الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 11 نقطة وفي المركز العاشر.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، واصل فريق أبها انتفاضته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحقق فوزه الثاني على التوالي بهزيمته لضيفه الفتح بثلاثة أهداف لهدف في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

شهد اللقاء بداية قوية لأصحاب الأرض والجمهور فريق أبها الذي تمكن من إحراز هدفين مبكرين برأسيتين عن طريق ميتشيل تي فريدي (د: 3)، وفهد الجميعة (د: 7)، ومن ثم قلص فريق الفتح النتيجة عن طريق كريستيان كويفا من ركلة جزاء (د: 42)، وفي الشوط الثاني أضاف سعد بقير الهدف الثالث لفريقه أبها من تسديدة قوية (د: 75).

وبهذه النتيجة يحقق فريق أبها فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز الثاني عشر، فيما تلقى الفتح الخسارة الثالثة ليتجمد رصيده عند 12 نقطة وفي المركز السابع.