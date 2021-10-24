اخبار الرياضه السعوديه نيوكاسل يحصد نقطة من كريستال قبل مواجهة تشيلسي

ولم ينجح نيوكاسل في تحقيق الفوز الأول بالدوري، إذ لم يحقق أي انتصار حتى الآن.
ووصل نيوكاسل للنقطة الرابعة، ليحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في الدوري، فيما حصل كريستال بالاس على النقطة التاسعة، ليحتل المركز الخامس عشر في سلم الترتيب.
وتقدم كريستيان بينتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة 56، من كرة رأسية، وتعادل كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 65، من خلفية مزدوجة جميلة.
وسيواجه نيوكاسل في مباراته القادمة تشيلسي، على ملعب سانت جيمس بارك، فيما سيخوض كريستال بالاس مواجهته القادمة ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.
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