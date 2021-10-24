محمد بن مسعود - الدمام - حالة طوارئ غير مسبوقة بعد المجزرة الحوثية المروعة في مدينة ذمار

فشلت ميليشيا الحوثي الارهابية، في ساعة متأخرة من ليل السبت، في إطلاق صاروخ بالستي، من مدينة ذمار (وسط البلاد).

وقالت مصادر محلية أن انفجار الصاروخ البالستي أحدث مجزرة مروعة بين المدنيين، في المدينة.

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وأكدت المصادر سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتهدم عدد كبير من المنازل في حي معسكر النجدة، “مكان انفجار الصاروخ”.

ولفتت المصادر إلى هروع عدد كبير من سيارات الاسعاف لنقل المصابين والقتلى، إلى المستشفيات في المدينة.

وبحسب المصادر فإن حالة طوارئ تشهدها المدينة، غير مسبوقة.