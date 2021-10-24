مقتل وإصابة 9  أشخاص في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - انفجرت قنبلة في العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وأكد أسان كاسينغاي، المسؤول بالشرطة الأوغندية، أن الانفجار أودى بحياة شخصين على الأقل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار أو يعلم سببه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في كومامبوجا وهي ضاحية على مشارف شرق العاصمة كمبالا، وفقا لرويترز.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتملكهم الذعر والارتباك وسط وميض الأضواء الزرقاء لعربات الشرطة.

وفي مقطع مصور آخر، ظهرت مجموعة من النساء مذعورات ويتحدثن إلى إحدى وسائل الإعلام عن الانفجار.

وانفجارات القنابل أمر نادر الحدوث في أوغندا التي تقع في شرق القارة الأفريقية.

كانت العاصمة كمبالا قد تعرضت لهجوم من حركة الشباب الإسلامية الإرهابية عام 2010 خلف عشرات القتلى. وقالت الحركة إنها نفذت الهجوم عقابا لأوغندا على قيامها بنشر قوات في الصومال.

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