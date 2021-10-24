العمالة المنزلية.. مختص يكشف سبب ارتفاع الأسعار وصور «غش» مكاتب الاستقدام

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص بسوق العمل فارس بن جلعود، إن تلاعب بعض مكاتب الاستقدام وتحكمهم عبر سماسرة في الخارج، تسبب في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في المملكة.

وأكد «جلعود» خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، وجود بعض وسائل الغش والتلاعب من مكاتب استقدام العمالة.

وحول وسائل الغش الذي تمارسه مكاتب الاستقدام، قال: إن بعض تلك المكاتب تنشر صورا للعمالة المنزلية ويفاجأ طالبها بأنها تأتي مغايرة للصورة المعروضة.

وأكمل، أن مكاتب الاستقدام بعد فتح الترخيص لها، أصبحت الآن أكثر من البقالات، مشيرا إلى فتح شركات مسؤولة، قابله وجود مكاتب استقدام صغيرة بدأت تنافس الشركات وتحول الأمر إلى تجارة.

وتابع «جلعود»، توجد مشاكل – حتى الآن – بسبب وجود سماسرة في السوق السوداء.

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