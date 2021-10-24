وفاة الداعية الشيخ موسى بن حسن علي الحرازي

الرياض - محمد عبدالله - فقدت محافظة الداير والقطاع الجبلي صباح أمس الجمعة أحد أبرز دعاتها ومشائخ العلم والدعوة، الشيخ موسى بن حسن على الحرازي والذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعتبر الفقيد ثلمة كبيرة للدعوة بالقطاع الجبلي لما كان يقوم به من جهود دعوية وإجتماعية وأسرية، حيث كان عضوا بارزا في المكاتب الدعوية والجمعيات الخيرية والأسرية وكذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

وكان الفقيد عضوا فاعلا في إصلاح ذات البين، وحريصا على الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير والدين من خلال المحاضرات والخطب وكذلك دورات العلم من تعليم عامة المسلمين بالقطاع الجبلي بهذا الدين، وكذلك الإشراف على حلقات القرآن الكريم.