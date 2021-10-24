«الموارد البشرية» توضح آلية صرف البدلات للموظفين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، عن شرط صرف البدلات بالمنشآت.

وقالت الوزارة، إنَّ تقرير البدلات بأنواعها ومقدارها يعود إلى ماهو متفق عليه بين الطرفين أو بما هو منصوص عليه باللوائح الداخلية للمنشأة فالأمر اتفاقي وليس إلزاميا.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» قال فيه أحد المستفيدين: هل يتم يصرف بدل خطر لسائق المعدات؟.

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