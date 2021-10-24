120 أسرة منتجة تشارك في مهرجان رمان القصيم.. فرصة لتحقيق عوائد ربحية مجزية

الرياض - محمد عبدالله - فتح مهرجان الرمان الخامس الذي تشرف عليه محافظة البكيرية، المجال للأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، بعد أن خصصت إدارة المهرجان، 120 معرضاً للأسر المنتجة.

وأشادت إحدى المشاركات في المهرجان سديم البليهد، في تصريحات لـ«عاجل» بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم الأسر المنتجة من خلال ما توفره من دعم لا محدود للمهتمين بالصناعات اليدوية وإعداد الأكلات والمشروبات في المهرجانات.

عواطف وهي إحدى المشاركات في المهرجان، وافقت البليهد في الرأي، قائلة، إنها وجدت في المهرجان فرصة ملائمة لتحقيق العوائد الربحية المجزية لهم، إلى جانب إكسابهم المهارات والخبرات من خلال المشاركة في المهرجانات المحلية والعمل على إثبات الجدية للمشاركة فيها.

وأعربت فاطمة العيد عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الرمان الخامس، مبينة أنها وجدت من المهرجان بيئة خصبة لتسويق منتجاتها والتعريف بها، واستقطاب شريحة المتسوقين المهتمين بمنتاجاتها.

وتشيد نورة التويجري إحدى المشاركات في المهرجان للمرة الرابعة على التوالي بالاقبال والحضور الجماهيري، الذي ساهم في نفاذ مبيعاتها اليومية.

من جهته، قال رئيس مركز الشيحية المشرف على مهرجان الرمان الخامس سلطان الفهيد لـ«عاجل»، أنه تم تجهيز مواقع مجانية للأسر المنتجة، بهدف تطوير قدراتها ومواهبها، وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتها عن طرق فعاليات مهرجان رمان القصيم الخامس.

وبين أن عدد الأركان المشاركة 120 ركن للأسر المنتجة، وللرواد من الشباب والشابات للمشاركة بعربات الفود ترك، مشيرًا إلى أن المهرجان فتح باب التوظيف للعمل المؤقت في المهرجان من خلال التنظيم والعلاقات.

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