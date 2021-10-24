شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 68 يوما.. سيارات الإسعاف تتحكم في إشارات المرور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أمين عام لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، عن بدء العمل بمشروع تحسين زمن الاستجابة لمركبات الطوارئ باستخدام تقنية الـتحكم بالإشارات مطلع 2022 المقبل . وأوضح أن من أهم فوائد تلك التقنية سرعة الوصول إلى الموقع، في غضون دقائق معدودة وستكون الاستجابة ومباشرة الحالات أسرع مقارنة بما قبل التقنية.

مراجعة المعدلاتوبيَّن الراجحي، أنه سيتم استخدام تقنيات التحكم بالإشارات المرورية على 20 تقاطعًا، و15 مركبة إسعافية في حاضرة الدمام، وسيتم البدء بمتابعة أثر هـذا المشروع في تحسين زمن الاستجابة لمركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر مع بداية عام 2022م. لافتا إلى اختيار مواقع هذه الـتقاطعات بناءً علـى مراجعة معدلات زمن الاستجابة ومواقع المستشفيات والازدحام في التقاطعات.

تدريب وتطوير

وقال لـ«اليوم»، إن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية نفذت عدة مشاريع بتمويل من أرامكو السعودية لتحسين زمن الاستجابة والخدمات الإسعافية، التي تقدم لضحايا الحوادث، حيث تبين من منصة تحليل الحوادث الجسيمة أن 85 % من وفيات الحوادث المرورية بالمنطقة في العدة سنوات الماضية وقعت خارج المستشفيات قبل وصول المصاب لتلقي العلاج، وأن من أهم المشاريع، التي قامت بها اللجنة لتحسين زمن الاستجابة والخدمات الإسعافية هي بناء 5 مراكز إسعافية تخدم الطرق السريعة ومدن المنطقة، وتحديث مركز الاستجابة والسيطرة الرئيسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي وتدريب ما يزيد على 730 طبيب طوارئ ومسعفا على دورات تدريبية لأساسيات إنقاذ الحياة، و800 من أفراد المرور وأمن طرق على دورات الإسعافات الأولية.

أحدث التقنيات

وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة في هذا المشروع مما توصلت إليه آخر التقنيات لتحسين زمن الاستجابة من خلال إعطاء أولوية العبور لمركبات الإسعاف عبر فتح الإشارات الضوئية في اتجاه مركبة الإسعاف مما سيسهم في الوصول إلى مواقع الحوادث ونقل المصابين بشكل أسرع، كما ستساهم هذه التقنية لخدمة جميع حالات الطوارئ، وسيتم قياس أثر هذا المشروع النموذجي مع بداية عمل التقنية في مطلع عام 2022م.

تعاون مستمر

وأضاف إن تعاون أفراد المجتمع هو أحد الأمور المهمة في الحد من تأخير المركبات الإسعافية أو الطارئة كيف سيتم التعاون مع أفراد المجتمع لتوضيح آلية عمل هذه التقنية، وأن من أهم الفوائد المرجوة من هذه التقنية المساهمة في سرعة وصول الإسعاف إلى موقع الحادث، وسرعة نقل مصابي الحوادث الجسيمة إلى المستشفيات خلال الساعة الذهبية، التي تعرف طبيا بأنها الساعة الأولى من وقوع الحادث، التي ترتفع خلالها احتمالية الحفاظ على حياة المصاب في حال الحصول على الرعاية الطبية الفورية.

برامج توعوية

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة بلجنة السلامة المرورية تعمل على برامج توعوية تستهدف تعزيز الوعي للمواطن والمقيم حول أهمية زمن الاستجابة لمركبات الإسعاف مثل هيئة الهلال الأحمر السعودي ومرور الشرقية وأمانة الشرقية، وذلك للوصول إلى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن من خلال حملات توعوية على كافة مدن المنطقة باستخدام الوسائل المرئية والمسموعة، وذلك لأن تجمهر قائدي المركبات عند أماكن وقوع الحوادث له آثار سلبية في تأخر وصول مركبات الإسعاف، ويجب على كل مواطن ومقيم أن يكون قدوة حسنة بحيث تصبح عادة لدى الجميع بعدم التجمهر والوقوف عند أماكن الحوادث حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.

السلامة المروريةوكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية، قد شهد مؤخرا، توقيع مذكرة تفاهم مشروع تحسين زمن الاستجابة لمركبات الطوارئ باستخدام تقنية التحكم بالإشارات بين لجنة السلامة المرورية وعدد من الجهات، منوها بالتكامل بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن والمقيم، وما ستسهم به الاتفاقية في سرعة وصول الجهات الإسعافية والفرق الميدانية لموقع الحادث في أسرع وقت من خلال توظيف التقنيات الحديثة.