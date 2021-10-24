شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يطلق أولى حزم مبادرات «السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زراعة 450 مليون شجرة في المرحلة الأولى

تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة

تحويل الرياض لواحدة من أكثر المدن العالمية استدامة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله-، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة «السعودية الخضراء»، في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات، التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء».

مبادرات نوعية

وأعلن سمو ولي العهد، في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة، لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة «السعودية الخضراء».

تخفيض الانبعاثات

وأشار سموه إلى إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة، من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً، بحلول عام 2030م، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

زراعة الأشجار

وأكد سموه بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20 % من إجمالي مساحتها. وشدد سمو ولي العهد على عزمه لتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة. الاستدامة السياحية

وأعلن سموه عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

الحياد الصفري

كما أعلن سمو ولي العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوافر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

الاقتصاد الأخضر

وأضاف سموه: إن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.