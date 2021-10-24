تعزيزات عسكرية كبيرة تصل هضبة حضرموت

محمد بن مسعود - الدمام - عززت قوات الدفاع الساحلي ( قارة الفرس ) اللواء التابع لها في هضبة حضرموت اليوم السبت بقوة وعتاد من أسلحة متنوعة ومتطورة.

وقال اعلام اللواء أن التعزيز قدم من المكلا عاصمة المحافظة إلى مقر اللواء بقيادة قائد لواء الدفاع الساحلي العميد طيار ركن/فائز منصور التميمي وقائد كتيبة الرئاسة العقيد/بلخير سعيد بانصيب وركن التوجيه المعنوي والسياسي باللواء العقيد/ عمر بن دغار وقائد لواء شبام العميد ركن/عادل بن عبدالشيخ التميمي ومدير أمن مديرية الضليعة الرائد /وليد بن شملان .

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وقال قائد اللواء التميمي لإعلام اللواء أنها هذه الخطوة الأولى نحو تعزيز جبهة شمال غرب المحافظة وأن التعزيزات قادمة حتى لا تتربص أعين الأعداء على أرض حضرموت وأن من يتسنى له التفكير في مساس حضرموت سيقدم أبنائها كل التضحيات وأروع الملاحم لتبقى حضرموت عزاً وفخراً لأبنائها .

كما أعرب ضباط وجنود الدفاع الساحلي وألوية الهضبة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز لدحر كل من تسول له نفسه في الدخول إلى أرضنا الأبية .