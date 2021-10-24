البحرين تفوز بالجائزة الفضية عن «قنديل الحكايات» في المهرجان العربي

محمد بن مسعود - الدمام - فاز المسلسل الكارتوني البحريني «قنديل الحكايات» بالجائزة الثانية في فئة برامج الأطفال بالدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. حيث أقيم المهرجان بدورته الحادية والعشرين ب‍مدينة الثقافة «الشاذلي القليبي» ب‍تونس في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أكتوبر 2021، وذلك بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة التونسية.

وأعربت مخرجة العمل البحرينية إيناس يعقوب، في حديث لـ«الأيام»، عن سعادتها الكبيرة بفوز هذا العمل بالجائزة الفضية على مستوى العالم العربي، وتقول يعقوب: «قنديل الحكايات» من إنتاج بحريني 100%، وبفوزه بالمركز الثاني يعد إنجازا كبيرا وعظيما جدا للبحرين وانا فخورة بذلك، وتتابع: خلال شهرين فقط حصل هذا العمل المميزة اكثر من 5 جوائز عالمية. و«قنديل الحكايات» هو مسلسل كارتوني بحريني من جزئين، عرض على قناة «mbc»، من 30 حلقة، تبلغ مدة الحلقة الواحدة 15 دقيقة. وهو من كتابة مهدي سلمان وإخراج إيناس يعقوب، بمشاركة مجموعة من الفنانين البحرينيين. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول العرب في مختلف العصور، ويسرد هذا العمل قصصًا من حكايات التراث والحكمة العربيين في عصور مختلفة. ويستعرض المسلسل شخصيات عربية أثرت في التاريخ والنهضة العربية وتأثر بها الغرب، ويركز على تنمية القيم العربية الأصيلة، كالصدق والكرم والتوكل والشجاعة، وحُسن التدبير والفطنة.

ويحكي هذا المسلسل عن بعض من العظماء والعلماء الذين أثروا بالإيجاب في البشرية، وأسهموا بشكل كبير في التطور البشري، إذ إنهم وضعوا الأسس المتينة لمختلف علوم.