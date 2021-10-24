الصحة: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 55 حالة

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 16990 في يوم 23 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 65 حالة قائمة جديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة، و36 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و9 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 55 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274473. وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتين، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 5 حالات، في حين أن 658 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 660 حالة قائمة.