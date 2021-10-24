اخبار دوليه – التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذه «عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة» في الحديدة، غرب اليمن.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

وقال التحالف: «نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة. وتم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة».

وأضاف التحالف أن جهوده أسهمت «في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

حكومة اليمن: جماعة الحوثي تستخف بالمجتمع الدولي

وانتقدت الحكومة اليمنية، مساء السبت، استمرار ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، واعتبرت ذلك تأكيدا على «استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة واحلال السلام في اليمن».

وجاء ذلك في تعليق لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه بمحافظة الحديدة. وشدد الإرياني على «أن هذه الأنشطة الإرهابية تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في نهج التصعيد تنفيذا للاملاءات الايرانية، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية المتفاقمة لليمنيين‏».

وثمّن وزير الإعلام اليمني، جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، موضحا ان إجمالي ما دمره التحالف بلغ 91 زورقا مفخخا تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأشار الإرياني إلى ان هذه الممارسات تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن «القاعدة، وداعش»، وقال إن استمرار استغلال ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بات يمثل تهديدا جديا وخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وطالب ‏وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للامن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الارهاب، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة ك «مجرمي حرب».

في سياق آخر، أعلن التحالف الجمعة، مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وقال التحالف: «نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة»، مضيفاً أن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 92 عنصراً».

كما أعلن التحالف الخميس، تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لردع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، متوعداً بأنه سيضرب «بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني».