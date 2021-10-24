محمد بن مسعود - الدمام - السعودية تنفذ ”قبل قليل” عملية عسكرية تحرق مليشيا الحوثي.. والجيش يكشف تفاصيلها

نفذت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عملية عسكرية جديدة استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وعن التفاصيل، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن طيران التحالف العربي استهدف تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية غرب مأرب.

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مشيرًا إلى أن العملية التي نفذتها مقاتلات التحالف تمكنت من إحراق آليات عسكرية للمليشيات الحوثية بمن عليها من مقاتلي الحوثي.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة شملت تدمير 3 أطقم بما عليها من عتاد.