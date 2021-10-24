محمد بن مسعود - الدمام - ”الحوثي” يستقوي بـ”الشرعية” وسيخسر في أول معركة مع اليمنيين

أكد عضو الفريق المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور علي الزامكي، أن الحوثي يستمد قوته من ضعف الشرعية، وسيخسر في أول معركة مع اليمنيين.

وقال الزامكي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، إن “الحوثي يستمد قوته من سياسة وضعف الشرعية في إدارة الحرب ولو انتهت الشرعية سيتحول الحوثي إلى تيار سياسي ضعيف، وإذا تمرد سيخرج مهزوما من معركة الشعب”.

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يأتي ذلك بالتزامن مع اتساع مساحة النقد لتصرفات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الاحمر، ورئيس الحكومة المعترف بها، معين عبدالملك، وآخرين، في سياق الدعوات المنادية بإصلاح مسار الشرعية التي تعد آخر مظلة لكافة اليمنيين، رغم فشلها الذريع منذ سنوات.