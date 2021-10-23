السعودية | فاقت التوقعات.. ترحيب وردود أفعال عالمية وعربية إيجابية بمبادرات ولي العهد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فاقت التوقعات.. ترحيب وردود أفعال عالمية وعربية إيجابية بمبادرات ولي العهد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

لقي إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحزمة الأولى من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق “مبادرة السعودية الخضراء”، ردود فعل إيجابية على المستويين العربي والعالمي، وسط ترحيب شديد بخطوات المملكة نحو التصدي لتحديات التغير المناخي.

وتمثل الحزمة الأولى من المبادرة استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، حيث تتضمن المبادرات القضايا والتحديات التي تواجه المملكة والمنطقة كالتصحر، والذي له تأثير اقتصادي على المملكة والمنطقة، إضافة لتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري.

وتشمل المبادرات القضايا أيضًا، إلى رفع العطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البحرية، وكذلك زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا.

ترحيب أممي

وأشادت منظمة الأمم المتحدة، بمبادرات المملكة الجريئة بخصوص البيئة والمناخ، وذلك بالتزامن انطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

ألوك شارما

بدوره رحب سفير بريطانيا لدى المملكة، ألوك شارما، بإطلاق المبادرة، مشيرًا إلى أنها مؤشر واضح على تقدم المملكة ومستقبلها، وتبرز إدراك المملكة للفرص الاقتصادية والنمو المرتفع، والقطاعات الخضراء للعمالة المرتفعة، خاصة وأن المملكة تلعب دورًا مهمًا في حل مشكلة تغير المناخ.

تشارلز يشيد بالتقدم

وأكد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أنه يرى تقدمًا حقيقيًا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشددًا على أن المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.

إشادة خليجية

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إلى أهمية المضامين والمبادرات التي تضمنتها كلمة الأمير محمد بن سلمان، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي.

واعتبر عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة يمثل خارطة طريق عربية واقليمية ودولية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك لتحقيق الاهداف الطموحة.

وأشار إلى أن البرلمان العربي سيتبنى التشريعات العربية الرامية للحفاظ على البيئة انطلاقًا من رؤية ولي العهد للشرق الأوسط الأخضر، والتي سيضع من خلالها الخطط والبرامج والتشريعات التي تساهم لتحقيق هذه الرؤية.

وثمن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات بالمبادرة، مشيرًا إلى أن هناك سعي عالمي لتقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات.

وشدد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن ردود الفعل الدولية بشأن المبادرات فاقت التوقعات، موصحًا أنه سوف يتم إطلاق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق “مبادرة السعودية الخضراء”، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال.

ولفت إلى أن هذه الحزمة من المبادرات ستكون بمثابة خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.