مصادر تكشف حقيقة وهوية الفتاة التي ظهرت بفيديو وهي تحمل سلاحًا أبيص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ القصيم:
أفادت مصادر بأن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول وهي تسير بأحد الطرق العامة تحمل سلاحُا أبيض، قد جرى إيقافها من قبل شرطة منطقة القصيم، وفقا لما ذكرته “الخليج 365”.
ونوهت المصادر إلى أن تلك المرأة مواطنة في العقد الثاني من العمر، كما أنها تعاني من اعتلالات نفسية.
ولفتت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وجرى إحالتها لجهة الاختصاص.
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