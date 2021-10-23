محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 8,734,934 حالة والوفيات 139,461 شخصًا سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461. بريطانيا فيروس كورونا الجديد 23 أكتوبر 2021 – 17 ربيع الأول 1443 11:58 PM إجمالي الإصابات 8,734,934 حالة والوفيات 139,461 شخصًا بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.