محمد بن مسعود - الدمام - أعرب وزير المياه الأوغندي، سام مانجوشو شيبتوريس، عن تفهمه لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر.
وجاءت تصريحات الوزير الأوغندي في الوقت الذي يزور فيه مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه الذي ينطلق غدا الأحد، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن الوزير الأوغندي أبدى تفهمه لأهمية قضية نهر النيل وأنها تمثل قضية حياة بالنسبة لمصر.
وعلى هامش زيارته الحالية لمصر، التقى سام مانجوشو شيبتوريس وزير الري المصري محمد عبد العاطي.
واتفق الوزيران على زيارة عبد العاطي أوغندا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للمشاركة في افتتاح عدد من المشروعات التنموية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري الأوغندي: نتفهم أن نهر النيل قضية حياة لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.