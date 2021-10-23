«المرور» يعلن ضبط قائد شاحنة عرض المارة للخطر

الرياض - محمد عبدالله - تلقى المرور السعودي، بلاغا موثقا بالفيديو، بشأن قائد شاحنة عرَّض المارة والمركبات للخطر على أحد الطرق.

وأظهر المقطع الشاحنة تسير بطريقة مخالفة، فيما قال مقدم البلاغ إنه يشكل خطرا على المجتمع.

من جانبه أكَّد «المرور السعودي» - عبر تويتر - أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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