هل يمكن التقدم لطلب عداد دون رخصة بناء؟.. السعودية للكهرباء ترد

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن آلية التقدم بطلب للحصول على عداد كهرباء لمن ليس لديه رخصة بناء.

وقالت الشركة، في حال عدم وجود رخصة بناء يمكن للمستفيد التقدم بطلب إصدار «شهادة تنسيق جديد»، عبر موقع الشركة على الرابط اضغط هنا

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر سأل فيه أحد المستفيدين عن موعد فتح التقديم على عداد الكهرباء للمنازل، «علمًا بأن البيت موقعه في إحدى القرى وليس له رخصة بناء لأنه بناء شعبي».

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