تشمل 9 فئات.. «الصحة» تكشف تفاصيل خدمة البريد الدوائي

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، اليوم السبت، التأكيد على فوائد خدمة «البريد الدوائي»، والفئات المشمولة بها.

وقالت الوزارة – عبر تويتر - سيصل الدواء لباب المنزل بكل سهولة ويسر، عبر خدمة البريد الدوائي؛ وذلك تسهيلًا على المرضى، وتيسيرًا في خدمتهم.

تشمل الخدمة: «طلبات إعادة صرف الادوية، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوي الامراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ورضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن».

تنفذ وزارة الصحة خدمة البريد الدوائي بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي، وتقوم بتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى في جميع مناطق المملكة دون الحاجة لمراجعتهم للمرافق الصحية.

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