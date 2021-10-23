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خبير يحذر من السجائر الإلكترونية ويكشف تأثيراتها السلبية على شباب المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أمين صندوق جمعية القلب ، الطبيب خالد الحبيب، أن"السجائر الإلكترونية زادت نسبة المدخنين في المملكة ورفعت عدد مصابي أمراض القلب بين فئة الشباب.

وأضاف الحبيب بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الدراسات العلمية المجراة على السجائر الإلكترونية تؤكد أنها لا تقل ضررا عن السجائر العادية، «إن لم تكن أخطر» في بعض الأمراض المسرطنة.

وتابع، «إذا كان الهدف من السجائر الإلكترونية الإقلاع عن التدخين كان ممكنا أن تكون هناك منفعة، لكن التجربة والدراسات العلمية أكدت تسببها في زيادة نسبة التدخين لدى الشباب»، واصفا إياها بأنها «زادت الطين بلة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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