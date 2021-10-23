خبير يحذر من السجائر الإلكترونية ويكشف تأثيراتها السلبية على شباب المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد أمين صندوق جمعية القلب السعودية، الطبيب خالد الحبيب، أن"السجائر الإلكترونية زادت نسبة المدخنين في المملكة ورفعت عدد مصابي أمراض القلب بين فئة الشباب.

وأضاف الحبيب بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الدراسات العلمية المجراة على السجائر الإلكترونية تؤكد أنها لا تقل ضررا عن السجائر العادية، «إن لم تكن أخطر» في بعض الأمراض المسرطنة.

وتابع، «إذا كان الهدف من السجائر الإلكترونية الإقلاع عن التدخين كان ممكنا أن تكون هناك منفعة، لكن التجربة والدراسات العلمية أكدت تسببها في زيادة نسبة التدخين لدى الشباب»، واصفا إياها بأنها «زادت الطين بلة».

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