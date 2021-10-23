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ضمن معالجة الأحياء العشوائية.. أمانة جدة تستأنف أعمال الإزالة في غليل وبترومين

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الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو، مواصلة أمانة محافظة جدة أعمال الإزالة في حي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

وباشرت الأمانة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات في هذه الأحياء العشوائية، تمهيداً لتطوير هذه المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت أمانة جدة صورًا لأعمال معالجة الأحياء العشوائية.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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