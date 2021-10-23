«الصحة»: 3 أسباب لحصول المرأة الحامل على جرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الصحة المرأة الحامل بأخذ جرعتين من لقاح كورونا لحمايتها وحماية طفلها، وتقليل نسبة الخطر من مضاعفات فيروس كورونا.

وأكدت الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، أهمية الجرعة الثانية لعدة أسباب كالتالي:

- اللقاح آمن على الحامل والجنين وفقًا لجميع الدراسات والتوصيات العلمية المرجعية.

- منع حدوث المخاطر والمضاعفات الخطيرة بنسبة تصل إلى 90% ما يسهم في حماية الأم والجنين.

- تعزيز الوقاية خصوصًا في المتحورات مثل متحور دلتا.

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