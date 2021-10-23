بالفيديو.. أصغر محرّج بـ«رمان القصيم» لـ«عاجل»: 3 فوائد للمشاركة بالمهرجان.. وهذه نصيحتي

الرياض - محمد عبدالله - لفت أصغر محرّج بمهرجان رمان القصيم الخامس، الشبل ناصر بن ربيعان الربيعان (12 عاماً)، أنظار المتسوقين، وأطلق عليه لقب «شبل الرمان» لجمال صوته وأسلوبه.

ويحرص العديد من المزارعين المشاركين في مهرجانات منطقة القصيم على اصطحاب أبنائهم إلى الفعاليات التي تشهدها المنطقة، ويشاركون فيها ليكتسب الأشبال مهارات التجارة والتسويق، والتعامل مع الزبائن، والتواجد في مثل هذه المناسبات التي تستقطب آلاف الزوار من داخل وخارج المنطقة، في مدرسة مفتوحة لتعلم فنون التجارة والبيع وعرض المنتجات.

من جانبه، قال الربيعان في تصريحات لـ«عاجل»، إنه سبق وشارك العام الماضي بمهرجان الرمان بنسخته الرابعة، مشيراً إلى أن المشاركة تعطيه الدافع بالاعتماد على النفس، ومقابلة الجمهور ومخاطبتهم والاستفادة من وقت الفراغ.

وأشار إلى أن والديه لهما الدور الأكبر بتشجيعه في بداياته بالعمل، حاثاً الشباب في عمره على المشاركة في المهرجانات إذا سنحت الفرصة، للاعتماد على النفس وإلغاء فكرة (الخجل) التي يتخيلها البعض، منوهاً أن العمل ليس عيبا.