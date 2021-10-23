استشاري يوضح سبب ارتفاع تكاليف عمليات التجميل بالمملكة ويكشف عن قصة مؤثرة

الرياض - محمد عبدالله - روى جراح تجميل الوجه والأنف والجيوب الأنفية بالمنظار، الدكتور يزيد الغنيم، قصة أب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل لها، رغم أنه لم يكن يملك تكاليفها.

وقال الغنيم، لبرنامج "بالمختصر" على قناة "mbc"، إنه استقبل أحد الأشخاص طلب التحدث معه خارج عيادته، ليخبره أن ابنته تطلب منه إجراء عملية تجميل، وهو بالكاد يستطيع جمع 10% فقط من تكلفتها.

وأوضح دكتور يزيد الغنيم أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تكاليف عمليات التجميل بالمملكة، مضيفًا أن سبب ذلك تفاوت مستوى الأطباء والخدمات المقدمة للمراجعين.

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