سعود الطبية: 5 نصائح لممارسة الألعاب الإلكترونية بدون مخاطر صحية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة تساهل البعض أثناء اللعب إلكترونيًا، بشأن اتباع النصائح تجاه الوضعيات الصحيحة التي تجنب الجسم الأعراض الشائعة بين اللاعبين.

ونصحت مدينة الملك سعود، عبر حسابها في "تويتر"، باتباع هذه الوضعيات أثناء اللعب على الكمبيوتر.

- وضع شاشة الكمبيوتر على مستوى العين

- استخدام كرسي سهل الضبط

- ضبط ارتفاع لوحة المفاتيح لأجل استراحة المرفقين والكتفين

- إراحة القدمين على الأرض

- دقيقتين من الراحة بعد 30 دقيقة من اللعب وعلم تمارين الاستطالة.

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