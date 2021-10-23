إتلاف أسماك فاسدة

ونتج عن الجولات مصادرة وإتلاف 229 كيلو جراما من الأسماك والقشريات البحرية والمستزرعة الفاسدة، و79 من أدوات التقطيع والتجهيز غير صالحة للاستخدام، وتحرير 85 إنذاراً ومخالفة لأسباب مختلفة منها بيع أسماك فاسدة، وبيع روبيان فاسد، وعدم ارتداء قفازات أثناء تنظيف الأسماك، وتعرض أدوات التقطيع والتجهيز للتآكل والصدأ، وسوء النظافة، ووجود الحشرات في بعض المنافذ البيع.
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