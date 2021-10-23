طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار

وبحسب الوزارة فهي ترغب بتعظيم الفائدة من أصولها المتنوعة عن طريق طرحها للاستثمار، ورغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير واستثمار مشاريع نوعية ورائدة.
الفرص المطروحة للاستثمار
- متنزه الحاضرة الوطني
عسير
- متنزه أبو خيال الوطني
عسير
- مشتل سد بني عمرو
عسير
- حقول الليمون في الكثيب
عسير
- مركز الخدمات التسويقية بالمزاحمية
الرياض
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