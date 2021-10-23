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طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه الحاضرة الوطني، ومتنزه أبو خيال الوطني، ومشتل سد بني عمر، وحقول الليمون في الكثيب».

وبحسب الوزارة فهي ترغب بتعظيم الفائدة من أصولها المتنوعة عن طريق طرحها للاستثمار، ورغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير واستثمار مشاريع نوعية ورائدة.

الفرص المطروحة للاستثمار

- متنزه الحاضرة الوطني

عسير

- متنزه أبو خيال الوطني

عسير

- مشتل سد بني عمرو

عسير

- حقول الليمون في الكثيب

عسير

- مركز الخدمات التسويقية بالمزاحمية

الرياض


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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