وأصدر المركز تنبيهين تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات النماص وبلقرن وتنومة، وكذلك هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وضمد، والحرث، و الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي وفيفا، وهروب. كما توقع المركز تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء باردة بالسودة وتنبيهات بأمطار رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.