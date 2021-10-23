متطوع يزيح رمال المحلية

بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل أحد المتطوعين ويعمل سائق «شيول» وأزاح الرمال التي كانت تسد الطريق.

وفي الوقت الذي نشرت حسابات محلية في المحافظة، قيام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستيه بمنطقة الرياض، بتنفيذ عقد مشروع لإزالة الرمال عن طريق النقرة - نساح المؤدي إلى متنزه المحلية، لا تزال الرمال إلى يوم أمس متراكمة على الطرق المؤدية للمتنزه، الذي شهد عددا من السيارات العالقة.

وكانت «دوت الخليج» نشرت في 14 أكتوبر الجاري تقريرا بعنوان «زحف الرمال يغزو طرق المحلية»، وثقت خلاله الرمال الزاحفة المتراكمة، على طريق غرب وجنوب متنزه المحلية بمحافظة المزاحمية.