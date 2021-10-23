استئناف إزالة المباني العشوائية بغليل وبترومين

أجواء باردة بالسودة وتنبيهات بأمطار رعدية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، سماء صافية إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لظهور السحب... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> متطوع يزيح رمال المحلية بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

إتلاف أسماك فاسدة نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف خلال اليومين الماضيين، عدداً من... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

سلامة أعمال المقاولين على طاولة الشورى عقدت لجنة الطاقة والصناعة، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تُعد من اقتصادات مجموعة العشرين وهي الدولة الثانية في إنتاج النفط، وتضطلع بدور... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة تجّاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة من بداية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

تورط 20 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الأول 1443 هـ 17 ربيع الأول 1443 هـ

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