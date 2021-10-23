استئناف إزالة المباني العشوائية بغليل وبترومين

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أجواء باردة بالسودة وتنبيهات بأمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، سماء صافية إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لظهور السحب...
طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه...
متطوع يزيح رمال المحلية
بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل...
إتلاف أسماك فاسدة
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف خلال اليومين الماضيين، عدداً من...
سلامة أعمال المقاولين على طاولة الشورى
عقدت لجنة الطاقة والصناعة، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة،...
الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تُعد من اقتصادات مجموعة العشرين وهي الدولة الثانية في إنتاج النفط، وتضطلع بدور...
نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة
تجّاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة من بداية...
تورط 20 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
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