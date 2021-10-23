شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يصل جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، إلى جدة في زيارة للمملكة يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.