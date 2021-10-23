شكرا لقرائتكم خبر عن «الحماد»: لقاء رؤساء اللجان الوطنية بـ «اتحاد الغرف» يُعزز قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الحماد، أن اللقاء الأول لرؤساء اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية يأتي في وقت يشهد الوطن فيه حالة استنهاض كبرى في شتى المجالات الاقتصادية مدعومة بعزم وحزم ورؤى استراتيجية طموحة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.

وقال "الحماد": "نحن اليوم أمام ظروف ومعطيات حافلة بالمستهدفات والإنجازات وتزخر بعديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتطلب مزيدا من المسؤولية على قطاع الأعمال لرفع مستوى التنسيق والتواصل بينهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول لرؤساء اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية لمناقشة التعاون المشترك وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللقاء، فرصة للمناقشة حول سبل رفع مستوى التنسيق بين اللجان الوطنية المنوطة بتنمية وتطوير قطاع الأعمال والبحث فيما يواجهه من تحديات وتقديم المقترحات المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع، وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة للدولة.

وأضاف "الحماد"، أن اللجان الوطنية ستبذل كل ما في وسعها لرعاية ومراجعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكينها من اقتناص فرص المستقبل وتعزيز دور قطاع الأعمال في مسيرة الوطن نحو الريادة الاقتصادية.