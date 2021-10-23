إزالة المباني العشوائية في غليل وبترومين جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت أمانة محافظة جدة أعمال الإزالة في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة. وباشرت الأمانة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات في هذه الأحياء العشوائية، تمهيدا لتطوير هذه المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

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