عزة طيب إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى عزة بنت عبدالعزيز طيب، وتمت مواراتها الثرى في مقابر المعلاة بعد صلاة فجر أمس في المسجد الحرام. والفقيدة والدة الدكتور أيمن وحسن وحسان محمد حبيب. ويتقبل العزاء في الفقيدة بين صلاتي المغرب والعشاء لمدة 3 أيام من أمس بمنزل الأسرة بحي السلامة - شارع حراء - أمام مسجد السماحة. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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