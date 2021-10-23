شكرا لقرائتكم خبر محمد الطيار في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن عبدالله الطيار خال الإعلامية غدير الطيار لأمها لولو عبدالله الطيار. وأديت الصلاة عليه في مسجد الراجحي ودفن في مقبرة النسيم. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الطيار في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.