15,688 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في قبضة الأمن

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,688 مخالفا، منهم:
- 7088 مخالفا لنظام الإقامة
- 6985 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1615 مخالفا لنظام العمل
إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 406 أشخاص، منهم:
- 57 %يمنيو الجنسية
- 41 %إثيوبيو الجنسية
- 2 %جنسيات أخرى
- ضبط 10 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
- ضبط 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
- إحالة 71,819 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 2118 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 11,246 مخالفا
- 77,314 رجلا
- 9314 امرأة
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