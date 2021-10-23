السواحة: يجب على الجميع أن يكونوا خبراء في التغيير المناخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المهندس عبدالله السواحة، أنه يجب على الجميع أن يكونوا خبراء في التغيير المناخي ومعرفة حقيقة ضخامة هذه الأزمة، والتركيز على حلول الاقتصاد في الكربون وتعزيزه، مشيرا إلى أنه يجب الفصل ما بين جانب السياسة والجانب العلمي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «استخدام التقنية لإعادة إحياء الغابات»، ضمن منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، متطرقا إلى ما تقوم به المملكة من مشروعات تدعم مجال التغيير المناخي من ضمنها مشروع «ذا لاين» بمدينة نيوم، للمضي قدما ليكون انبعاث الغازات فيها صفرا خلال السنوات القادمة والحفاظ على 90% من البيئة، وأن بداية 2016م، وهو بداية رؤية المملكة 2030، أدركنا عملية التصحر التي تؤثر على المملكة لذلك عملنا على تعزيز الصور التي يتم التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية ومعرفة كيفية إيقاف الزراعة العشوائية. وأوضح المهندس السواحة أن حكومة المملكة عملت على المحافظة على مصادر المياه، واستخدام الهيدروجين الذي يعد من الحلول الرائعة لدفع عجلة الطاقة، وتشجيع العالم نحو هذا المجال للوصول إلى الهدف الأساس لهذا المشروع، والتركيز بشكل كبير على مجال العلوم والتقنية لدعم مشروع التغيير المناخي ومكافحة انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة، مضيفا أن العمل على التغيير المناخي يحاكي منظومة العمل نفسها في جائحة كورونا.

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