الحجرف: مبادرة السعودية الخضراء تتصدى لتحديات التغير المناخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أهمية المضامين والمبادرات التي تضمنتها كلمة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، التي افتتح بها فعاليات مبادرة السعودية الخضراء والتي انطلقت أعمالها أمس. وأوضح الحجرف أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي، وتطلقها المملكة، تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي، مثمنا الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها، التي تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة، مرحبا بالإعلان عن انتظام اجتماعات مبادرة السعودية الخضراء كل عام، الأمر الذي يعكس التزاما بأهدافها والعمل مع دول الأقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.



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